МИД объяснил недопуск россиян на рейсы Turkish Airlines в Мексику

О проблемах с рейсами авиакомпании в другие страны Латинской Америки он не рассказал. При этом проблемы с рейсами в латиноамериканские страны, как отметил дипломат, МИД также обсуждает с коллегами.

Ранее Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

