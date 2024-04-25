МИД объяснил недопуск россиян на рейсы Turkish Airlines в Мексику

Граждан России не пускают на рейсы турецкой авиакомпании Turkish Airlines в Мексику из-за давления американских властей, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

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О проблемах с рейсами авиакомпании в другие страны Латинской Америки он не рассказал. При этом проблемы с рейсами в латиноамериканские страны, как отметил дипломат, МИД также обсуждает с коллегами.

Ранее Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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