МИД объяснил недопуск россиян на рейсы Turkish Airlines в Мексику
25 апреля 202404:31
Граждан России не пускают на рейсы турецкой авиакомпании Turkish Airlines в Мексику из-за давления американских властей, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.
О проблемах с рейсами авиакомпании в другие страны Латинской Америки он не рассказал. При этом проблемы с рейсами в латиноамериканские страны, как отметил дипломат, МИД также обсуждает с коллегами.
Ранее Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru