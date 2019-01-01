Турецкий ЦИК отменил результаты выборов мэра Стамбула
Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение отменить результаты выборов в Стамбуле, на которых потерпел поражение экс-премьер Бинали Йылдырым - кандидат от возглавляемой Эрдоганом Партии справедливости и развития, передает ТАСС.
Сертификат о признании мэром кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу будет отозван.
Новые муниципальные выборы в Стамбуле пройдут 23 июня.
Ранее сообщалось, что спикер парламента Турции Бинали Йылдырым заявил, что ушел в отставку в связи с намерением баллотироваться на пост мэра Стамбула на выборах, которые состоялись 31 марта.
В 2016-2018 годах Йылдырым занимал должность премьера страны, которую он покинул в связи с её упразднением после перехода Турции на президентскую систему правления.
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