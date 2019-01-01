Турецкий ЦИК отменил результаты выборов мэра Стамбула

Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение отменить результаты выборов в Стамбуле, на которых потерпел поражение экс-премьер Бинали Йылдырым - кандидат от возглавляемой Эрдоганом Партии справедливости и развития, передает ТАСС.

Сертификат о признании мэром кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу будет отозван.

Новые муниципальные выборы в Стамбуле пройдут 23 июня.

Ранее сообщалось, что спикер парламента Турции Бинали Йылдырым заявил, что ушел в отставку в связи с намерением баллотироваться на пост мэра Стамбула на выборах, которые состоялись 31 марта.

В 2016-2018 годах Йылдырым занимал должность премьера страны, которую он покинул в связи с её упразднением после перехода Турции на президентскую систему правления.

