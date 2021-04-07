Тунис рассчитывает на возобновление авиасообщения с РФ с 19 апреля
В министерства туризма Туниса рассчитывают на возобновление авиасообщения с РФ с 19 апреля. Об этом сообщает Интерфакс.
Соответствующее заявление сделал глава ведомства Хабиб Аммар. Он отметил, что 7 апреля представители тунисского Минтуризма договорились с представителями «Аэрофлота» об открытии еженедельных рейсов в два аэропорта страны - Карфаген и Монастира.
По словам Аммара, Тунис посещают 640 тысяч россиян ежегодно. В настоящее время въезжающим в Тунис необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест. После въезда в страну полагается 48-часовой карантин и повторная сдача теста.
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