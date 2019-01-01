Тюлени научились петь мелодию из «Звездных войн»

Британские ученые обучили тюленей исполнять музыкальную тему из фантастической киноэпопеи «Звездные войны».

Тренировки животных начались с рождения. Они включали много этапов обучения по изменению тона, высоты звуков и множеству повторений. В результате по команде ученых молодые тюлени научились напевать мелодию из «Звездных войн» и издавать звуки, похожие на человеческие гласные.