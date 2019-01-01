В мире

Тюлени научились петь мелодию из «Звездных войн»

23 июня21:00

Британские ученые обучили тюленей исполнять музыкальную тему из фантастической киноэпопеи «Звездные войны».

Тренировки животных начались с рождения. Они включали много этапов обучения по изменению тона, высоты звуков и множеству повторений. В результате по команде ученых молодые тюлени научились напевать мелодию из «Звездных войн» и издавать звуки, похожие на человеческие гласные.

Кинокритик призвал не пугаться «Звездных войн» в Каннах

Ранее НСН сообщала, как мелодия из «Звездных войн» на инаугурации нового мэра Белгорода обернулась потерей должностей сразу для нескольких чиновников городской администрации.


Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО:
ТЕГИ:Британские УченыеЗвездные ВойныМузыкаЖивотные