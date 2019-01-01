Тюлени научились петь мелодию из «Звездных войн»
Британские ученые обучили тюленей исполнять музыкальную тему из фантастической киноэпопеи «Звездные войны».
Тренировки животных начались с рождения. Они включали много этапов обучения по изменению тона, высоты звуков и множеству повторений. В результате по команде ученых молодые тюлени научились напевать мелодию из «Звездных войн» и издавать звуки, похожие на человеческие гласные.
Ранее НСН сообщала, как мелодия из «Звездных войн» на инаугурации нового мэра Белгорода обернулась потерей должностей сразу для нескольких чиновников городской администрации.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене