Центробанк Венесуэлы введет цифровую национальную валюту

Власти Венесуэлы введут цифровую национальную валюту, при этом будет применена новая денежная шкала, которая удалит шесть нулей. Об этом сообщает Центральный банк страны.

Цифровой боливар начнет действовать с 1 октября. Отмечается, что «все, что выражено в нацвалюте, будет поделено на миллион».

«Введение цифрового Боливара не окажет влияния на стоимость валюты, то есть валюта не будет стоить ни больше, ни меньше, это делается для облегчения его использования», — подчеркнули в ЦБ.

Венесуэльцы смогут продолжить использование бумажных денег. Ожидается, что цифровая валюта поможет восстановлению экономики республики.

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ФОТО: флаги США и Венесуэлы
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