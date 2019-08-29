Трампа уличили во лжи 48 раз за шесть дней

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал 48 ложных заявлений в период с 20 по 25 августа, подсчитали эксперты телеканала CNN. По их данным, 21 из них касалось экономики, 12 —торговли, и 11 раз Трамп солгал, говоря о Китае.

«48 ложных заявлений за шесть дней вполне средний показатель для Трампа этим летом. В среднем он делал 7,7 ложных заявлений в день с 8 июля, когда CNN начал считать», — цитирует спецкор НСН публикацию.

Одним из ложных заявлений, подмеченных экспертами, стало высказывание Трампа по поводу своего предшественника Барака Обама и распада G8.

«Была “Большая восьмерка “ в течение долгого времени, а теперь это “Большая семерка”. И мы часто говорим о России. Мы говорим о России, потому что я посещал многочисленные встречи “Большой семерки”. И я полагаю, что президент Обама, потому что Путин перехитрил его - президент Обама думал, что нехорошо иметь Россию в клубе, поэтому он хотел, чтобы Россия вышла ... Но, как вы знаете, в большинстве случаев это была G8. Это включало Россию. И президент Обама не хотел, чтобы Россия вошла в нее, потому что его перехитрили. Ну, это не так, как это должно работать», — цитирует спецкор НСН выступление Трампа во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Как отмечает CNN, на самом деле «Большая восьмерка» отстранила Россию в 2014 году после присоединения к ней Крыма. При этом не только Обама поддержал такое решение, но и лидеры Канады. Японии, Великобритании, Франции и Германии.

«Трамп вправе выразить мнение, что настоящей причиной отстранения был Обама, лично раненный захватом Крыма. Но мы думаем, что он делает это утверждение ложным, когда полностью опускает Крым из своего заявления», — цитирует спецкор НСН аналитиков CNN.

