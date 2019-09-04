Трампа раскритиковали за публикацию секретной информации

Президент США мог намеренно или случайно раскрыть секретную информацию в своем Twitter-аккаунте, сообщает MSNBC. Подробнее в материале НСН.

Сообщение на официальной странице в Twitter американского президента Дональда Трампа после неудачного запуска иранской ракеты «Сафир» 30 августа могло быть публикацией засекреченного материала, передает MSNBC.

«Соединенные Штаты Америки не имеют отношения к катастрофической аварии во время окончательной подготовки к запуску ракеты-носителя Safir с космодрома Семнан. Я желаю Ирану всего наилучшего и удачи в определении того, что произошло на космодроме», — написал Трамп, прикрепив к твиту спутниковый снимок, на котором предположительно изображены остатки ракеты.

Как отмечает MSNBC, суть и цель президентского сообщения ясны не до конца, но журналисты предположили, что Трамп так «дразнил» Тегеран, и по ходу мог раскрыть не предназначенную для широкой общественности информации.

«Твит президента не просто содержал текст, но и детальное фото. Вскоре обозреватели начали задаваться вопросом, опубликовал ли Трамп секретные материалы», — цитирует спецкор НСН американское агентство.

В США испугались, что Трамп поделится с Путиным секретной информацией

Эксперты заметили, что прикрепленное изображение со спутника выше качеством, чем доступные общественности. Скорее всего, оно было частью президентского брифинга с представителями разведки. Некоторые обозреватели предположили, что публикацией такого снимка Трамп хотел показать Тегерану, что за ним внимательно наблюдают.

Ранее Трампа обвинили в том, что он якобы поделился информацией высшей степени секретности с Россией. The New York Times и The Washington Post писали со ссылкой на собственные источники в американском правительстве, что в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в Овальном кабинете 15 мая 2017 года Трамп якобы решил «похвастаться прекрасными разведдаными».

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: flickr.com // Главный Редактор
ТЕГИ:Дональд Трамп

NSN logoНСН