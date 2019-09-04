Трампа раскритиковали за публикацию секретной информации
Президент США мог намеренно или случайно раскрыть секретную информацию в своем Twitter-аккаунте, сообщает MSNBC. Подробнее в материале НСН.
Сообщение на официальной странице в Twitter американского президента Дональда Трампа после неудачного запуска иранской ракеты «Сафир» 30 августа могло быть публикацией засекреченного материала, передает MSNBC.
«Соединенные Штаты Америки не имеют отношения к катастрофической аварии во время окончательной подготовки к запуску ракеты-носителя Safir с космодрома Семнан. Я желаю Ирану всего наилучшего и удачи в определении того, что произошло на космодроме», — написал Трамп, прикрепив к твиту спутниковый снимок, на котором предположительно изображены остатки ракеты.
The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2019
Как отмечает MSNBC, суть и цель президентского сообщения ясны не до конца, но журналисты предположили, что Трамп так «дразнил» Тегеран, и по ходу мог раскрыть не предназначенную для широкой общественности информации.
«Твит президента не просто содержал текст, но и детальное фото. Вскоре обозреватели начали задаваться вопросом, опубликовал ли Трамп секретные материалы», — цитирует спецкор НСН американское агентство.
Эксперты заметили, что прикрепленное изображение со спутника выше качеством, чем доступные общественности. Скорее всего, оно было частью президентского брифинга с представителями разведки. Некоторые обозреватели предположили, что публикацией такого снимка Трамп хотел показать Тегерану, что за ним внимательно наблюдают.
Ранее Трампа обвинили в том, что он якобы поделился информацией высшей степени секретности с Россией. The New York Times и The Washington Post писали со ссылкой на собственные источники в американском правительстве, что в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в Овальном кабинете 15 мая 2017 года Трамп якобы решил «похвастаться прекрасными разведдаными».
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