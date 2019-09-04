Трампа раскритиковали за публикацию секретной информации

Как отмечает MSNBC, суть и цель президентского сообщения ясны не до конца, но журналисты предположили, что Трамп так «дразнил» Тегеран, и по ходу мог раскрыть не предназначенную для широкой общественности информации.

«Твит президента не просто содержал текст, но и детальное фото. Вскоре обозреватели начали задаваться вопросом, опубликовал ли Трамп секретные материалы», — цитирует спецкор НСН американское агентство.