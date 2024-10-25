Экс-игрок ЦСКА и сборной России Дзагоев попал в базу «Миротворца»
Бывший игрок московского футбольного клуба ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» (запрещен в РФ). Об этом пишет РИА Новости.
Футболиста включили в базу ресурса из-за участия в гала-матче фестиваля «Чемпионат победителей» в Домодедово. На турнире выступали дети участников специальной военной операции.
Алану Дзагоеву 34 года, спортсмен в 2008-2022 годах играл за ЦСКА, с 2008-го по 2018-й выступал за футбольную сборную России. В ноябре 2023 года Дзагоев заявил о завершении карьеры, напоминает RT. Позже спортсмен прошел стажировку в спортивном блоке ЦСКА и стал селекционером клуба.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru