Экс-игрок ЦСКА и сборной России Дзагоев попал в базу «Миротворца»

Бывший игрок московского футбольного клуба ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» (запрещен в РФ). Об этом пишет РИА Новости.

Футболиста включили в базу ресурса из-за участия в гала-матче фестиваля «Чемпионат победителей» в Домодедово. На турнире выступали дети участников специальной военной операции.

Алану Дзагоеву 34 года, спортсмен в 2008-2022 годах играл за ЦСКА, с 2008-го по 2018-й выступал за футбольную сборную России. В ноябре 2023 года Дзагоев заявил о завершении карьеры, напоминает RT. Позже спортсмен прошел стажировку в спортивном блоке ЦСКА и стал селекционером клуба.

