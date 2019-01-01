Трампа хотят увековечить на Голанах

Биньямин Нетаньяху предложил назвать одно из поселений на Голанских высотах в честь Дональда Трампа, который признал суверенитет Израиля над Голанами, передает «Интерфакс».

Об этом Нетаньяху заявил в ходе семейного визита премьера и его супруги на Голаны в честь Песаха.

