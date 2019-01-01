В мире
Инициатива является знаком благодарности.
Об этом Нетаньяху заявил в ходе семейного визита премьера и его супруги на Голаны в честь Песаха.
Трампа хотят увековечить на Голанах
23 апреля21:41
Инициатива является знаком благодарности.
Биньямин Нетаньяху предложил назвать одно из поселений на Голанских высотах в честь Дональда Трампа, который признал суверенитет Израиля над Голанами, передает «Интерфакс».
Об этом Нетаньяху заявил в ходе семейного визита премьера и его супруги на Голаны в честь Песаха.
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ТЕГИ:Дональд Трамп