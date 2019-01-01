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Ранее Трамп сообщил, что планирует встретиться с Владимиром Путиным «на полях» саммита G20 в Осаке в июне.
Трамп ждет встречи с Си Цзиньпином на G20
23 мая22:57
Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с китайским лидером Си Цзиньпином на G20, передает ТАСС.
Ранее Трамп сообщил, что планирует встретиться с Владимиром Путиным «на полях» саммита G20 в Осаке в июне.
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Фото: AP, Alex Brandon
ТЕГИ:Дональд Трамп
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