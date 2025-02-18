Трамп заявил, что США нанесли авиаудар по главарю «Аль-Каиды» в Сирии

Силы США точечно ударили по одному из главарей группировки «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещена в России) в Сирии. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«В эти выходные силы США нанесли точечный авиаудар по члену "Аль-Каиды" в Сирии», — написал политик.

Как отметил Трамп, главарь террористов сотрудничал с группировкой по всему региону. Американский лидер поздравил главу центрального командования вооруженных сил (CENTCOM) Майкла Куриллу и военных страны с успешной операцией.

Ранее Белый дом выяснил, что Фонд Агентства США по международному развитию (USAID) оплачивал пайки для боевиков «Аль-Каиды» в Сирии, напоминает 360.ru.

