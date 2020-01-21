Лидер США Дональд Трамп заявил, что сохранит неприкосновенность права на ношение оружия в стране, которое предусмотрено второй поправкой к Конституции. Соответствующее заявление Трамп сделал на фоне многотысячных митингов в штате Виргиния, на которых люди выступают против планов губернатора ввести меры по контролю за оружием в регионе.

«Я никогда не позволю нашей великой Второй поправке остаться незащищенной, ни на йоту!» - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Вторая поправка к Конституции США гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия. Тема ограничений на ношение оружия в США периодически возникает, в частности, после случаев стрельбы в местах массового скопления людей.







