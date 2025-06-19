Остановить Трампа от удара по Ирану сможет только Китай

Пакистан именно с подачи Китая намекал на уничтожение Израиля ядерным ударом при атаке США на Иран, заявил НСН руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Если США рискнут пойти на прямую конфронтацию с Ираном, это может привести к ядерному конфликту, так как Китай не допустит такого сценария в регионе, заявил НСН руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Ранее американский авианосец USS Nimitz (CVN-68), направляющийся в зону Ближнего Востока для защиты американского контингента на фоне обострения между Ираном и Израилем, отключил транспондер и перестал передавать данные о своём местоположении, передает РИА Новости. СМИ сообщали, что британский авианосец «Queen Elizabeth» также прошел Суэцкий канал и следует в направлении йеменских, а затем иранских берегов. Михайлов назвал это демонстрацией силы.

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«Надо понимать, что США обычно так обозначают зону своих интересов, они любят демонстрировать свои технические возможности. Британия в целом всегда поддерживает США, но здесь пока речь идет о демонстрации возможностей, это усиление позиций Израиля в регионе. У Израиля сейчас крайне сложная ситуация после ударов по Ирану, есть проблемы с ПВО, есть нехватка военных сил для решения такого серьезного конфликта. Поэтому США будут специально подгонять свои силы к Ирану, но при этом вести какие-то переговорные консультации», - пояснил он.

По его мнению, главным сдерживающим фактором выступает Китай, который «предлагает разойтись мирно», но через Пакистан намекает на ядерный конфликт.

«Ирана уже поддерживает Китай, Иран получает финансовую и военно-техническую помощь. Для Китая Иран – ключевой донор углеводородов. Китай сегодня экономически все-таки опережает США, у Китая хватает военно-технических средств, ВМС, которые они могут продемонстрировать. На стороне Ирана уже открыто выступил Пакистан, который обещал уничтожить Израиль ядерным ударом при атаке США на Иран. Это заявление было сделано с подачи все того же Китая. Пекин пока предлагает разойтись мирно. Если начнется по-плохому, жертвой конфликта станет Израиль, а потом дойдет дело до столкновения ведущих ядерных держав. Если США рискнут пойти на прямую конфронтацию с Ираном, мы можем дойти до ядерного конфликта. Россия – еще один ключевой союзник Ирана. Владимир Путин сейчас общается и с лидером Ирана, и с лидером Израиля», - объяснил собеседник НСН.

Американский лидер Дональд Трамп не заставит Иран отказаться от ядерной программы даже военным путем, заявил НСН экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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