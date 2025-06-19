Остановить Трампа от удара по Ирану сможет только Китай
Пакистан именно с подачи Китая намекал на уничтожение Израиля ядерным ударом при атаке США на Иран, заявил НСН руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Если США рискнут пойти на прямую конфронтацию с Ираном, это может привести к ядерному конфликту, так как Китай не допустит такого сценария в регионе, заявил НСН руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Ранее американский авианосец USS Nimitz (CVN-68), направляющийся в зону Ближнего Востока для защиты американского контингента на фоне обострения между Ираном и Израилем, отключил транспондер и перестал передавать данные о своём местоположении, передает РИА Новости. СМИ сообщали, что британский авианосец «Queen Elizabeth» также прошел Суэцкий канал и следует в направлении йеменских, а затем иранских берегов. Михайлов назвал это демонстрацией силы.
«Надо понимать, что США обычно так обозначают зону своих интересов, они любят демонстрировать свои технические возможности. Британия в целом всегда поддерживает США, но здесь пока речь идет о демонстрации возможностей, это усиление позиций Израиля в регионе. У Израиля сейчас крайне сложная ситуация после ударов по Ирану, есть проблемы с ПВО, есть нехватка военных сил для решения такого серьезного конфликта. Поэтому США будут специально подгонять свои силы к Ирану, но при этом вести какие-то переговорные консультации», - пояснил он.
По его мнению, главным сдерживающим фактором выступает Китай, который «предлагает разойтись мирно», но через Пакистан намекает на ядерный конфликт.
«Ирана уже поддерживает Китай, Иран получает финансовую и военно-техническую помощь. Для Китая Иран – ключевой донор углеводородов. Китай сегодня экономически все-таки опережает США, у Китая хватает военно-технических средств, ВМС, которые они могут продемонстрировать. На стороне Ирана уже открыто выступил Пакистан, который обещал уничтожить Израиль ядерным ударом при атаке США на Иран. Это заявление было сделано с подачи все того же Китая. Пекин пока предлагает разойтись мирно. Если начнется по-плохому, жертвой конфликта станет Израиль, а потом дойдет дело до столкновения ведущих ядерных держав. Если США рискнут пойти на прямую конфронтацию с Ираном, мы можем дойти до ядерного конфликта. Россия – еще один ключевой союзник Ирана. Владимир Путин сейчас общается и с лидером Ирана, и с лидером Израиля», - объяснил собеседник НСН.
Американский лидер Дональд Трамп не заставит Иран отказаться от ядерной программы даже военным путем, заявил НСН экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова: РФ и Украина продолжают обмен тяжелобольными и ранеными
- В России выступит американский певец Джейсон Деруло
- В сеть слили 16 миллиардов паролей от Apple, Google и Telegram
- Глава «Северстали» допустил остановку металлургических производств в РФ
- Российские регионы получили оценку за дружбу с Китаем
- Иран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива
- Песков: Повода для встречи Путина и Трампа пока нет
- Путин появится в мультсериале «Простоквашино»
- Песков: Снижения ключевой ставки на один процент недостаточно
- Путин и Си Цзиньпин осудили действия Израиля против Ирана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru