Если США рискнут пойти на прямую конфронтацию с Ираном, это может привести к ядерному конфликту, так как Китай не допустит такого сценария в регионе, заявил НСН руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Ранее американский авианосец USS Nimitz (CVN-68), направляющийся в зону Ближнего Востока для защиты американского контингента на фоне обострения между Ираном и Израилем, отключил транспондер и перестал передавать данные о своём местоположении, передает РИА Новости. СМИ сообщали, что британский авианосец «Queen Elizabeth» также прошел Суэцкий канал и следует в направлении йеменских, а затем иранских берегов. Михайлов назвал это демонстрацией силы.