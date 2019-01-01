Трамп за день собрал почти 25 миллионов пожертвований

45-й президент США Дональд Трамп собрал 24,8 миллиона долларов пожертвований в первый день своей избирательной кампании, передает «Интерфакс».

Трамп сообщил о начале подготовки к выборам 2020 года на встрече со своими сторонниками в городе Орландо.

73-летний Дональд Джон Трамп — американский государственный деятель, политик, бизнесмен, действующий президент Соединённых Штатов Америки с 20 января 2017 года.

