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73-летний Дональд Джон Трамп — американский государственный деятель, политик, бизнесмен, действующий президент Соединённых Штатов Америки с 20 января 2017 года.
Трамп за день собрал почти 25 миллионов пожертвований
19 июня23:10
45-й президент США Дональд Трамп собрал 24,8 миллиона долларов пожертвований в первый день своей избирательной кампании, передает «Интерфакс».
Трамп сообщил о начале подготовки к выборам 2020 года на встрече со своими сторонниками в городе Орландо.
73-летний Дональд Джон Трамп — американский государственный деятель, политик, бизнесмен, действующий президент Соединённых Штатов Америки с 20 января 2017 года.
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