Трамп ввел «металлические санкции» против Ирана
Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против производства металлов в Иране, передает «Интерфакс».
Цель документа - лишить Иран доходов от экспорта продукции, связанной с производством железа, стали, алюминия и меди.
Санкции, в частности, грозят физическим лицам за покупку, продажу, транспортировку металлов, произведенных в Иране.
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