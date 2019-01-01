В мире

Трамп ввел «металлические санкции» против Ирана

8 мая22:19

Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против производства металлов в Иране, передает «Интерфакс».

Цель документа - лишить Иран доходов от экспорта продукции, связанной с производством железа, стали, алюминия и меди.

Санкции, в частности, грозят физическим лицам за покупку, продажу, транспортировку металлов, произведенных в Иране.

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ТЕГИ:ИранСША

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