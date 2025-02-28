Трамп: Вашингтон не придет на помощь Великобритании в случае нападения

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что Вашингтон не придет на помощь Великобритании, если ее войска будут атакованы на территории Украины.

Об этом он заявил на встрече с главой британского правительства Киром Стармером в Вашингтоне. «Они могут сами о себе позаботиться», – указал главе Белого дома. Также трамп заявил, что прежде чем создавать миротворческие силы, необходимо заключить сделку об урегулировании конфликта вокруг Украины, достичь которой пока не удалось.

Ранее стало известно, что лидер Франции Эммануэль Макрон и глава правительства Великобритании Кир Стармер готовят президенту США Дональду Трампу сценарий Третьей мировой войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

