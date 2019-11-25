Трамп сообщил об отставке главы ВМС США

Президент США Дональд Трамп подтвердил отставку главы американских ВМС Ричарда Спенсера. Об этом он написал в своём Twitter.

«Полномочия главы ВМС США Ричарда Спенсера были прекращены министром обороны Соединённых Штатов Марком Эспером. Я выражаю Ричарду благодарность за его службу и ответственное отношение к делу», — цитирует американского лидера RT.

Ранее Life.ru писал, что глава Пентагона Марс Эспер попросил уйти с занимаемого поста главу ВМС США в связи с потерей доверия на фоне резонансного дела морского пехотинца Эдварда Галлахера, обвиняемого в военных преступлениях в Афганистане. По словам Эспера, Спенсер тайно предлагал Белому дому не вмешиваться в расследование в обмен на гарантию того, что морпех уйдёт по собственному желанию но с сохранением звания. Наряду с этим публичная позиция Спенсера по делу разительно отличалась от его истинных взглядов, отмечает РИА ФАН.

Добавим, на место Спенсера, по словам Трампа, будет выдвинут посол США в Норвегии адмирал Кен Брэйтуэйт.

