Трамп сообщил о возведении участка новой стены между США и Мексикой
В пятницу 14 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что длина стены на границе между США и Мексикой составляет около 200 км. Об этом сообщает ТАСС.
Трамп сообщил об этом на выступлении перед американскими пограничниками в Вашингтоне. Он также пообещал, что к концу года стена составит 643 км, а затем дойдет до 800 км. Он отметил, что стена черного цвета, что вызывает ее нагревание и сокращает вероятность перехода через границу. По словам президента, незаконное проникновение на территорию США сократилось на 75%. Также стена оснащена дронами и камерами наблюдения. Американский лидер заявил, что заметно упростил работу пограничных ведомств.
Ранее стало известно, что в штате Аризона к концу 2020 года будет построен новый участок стены, общая стоимость таких работ составляет $400 млн. Граница между странами насчитывает 3,14 тыс км.
В эфире НСН эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин ранее предположил, что основная задача Трампа – показать свою бескомпромиссную позицию в отношении демократов и проблемы нелегальной миграции.
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