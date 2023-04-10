Трамп сообщил о «третьей мировой войне» в своей соцсети

Экс-президент США Дональд Трамп оставил пугающее сообщение в своей социальной сети Truth Social.

Политик написал «третья мировая война». Объяснять смысл своего сообщения и оставлять дополнительные комментарии он не стал.

СМИ предположили, что таким образом Трамп констатировал начало нового глобального конфликта или предупредил о его вероятности.

Бывший президент ранее предрекал начало третьей мировой, если у него не получится вернуться в Белый дом. Вину за новый глобальный конфликт политик возложил на администрацию президента Джо Байдена.

С большой вероятностью Трамп пойдет на выборы главы государства от Республиканской партии в 2024 году, заявил «Радиоточке НСН» ведущий американист Константин Блохин. Эксперт отметил, что политика поддерживает более 60% электората.

