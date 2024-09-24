Трамп собрался работать в McDonald's «на жарке картошки»
Кандидат на пост американского президента от республиканцев Дональд Трамп на митинге сторонников в городе Индиана заявил, что хочет переквалифицироваться в работника ресторана быстрого питания McDonald's.
На следующей неделе он намерен поработать там «на жарке картошки полчаса». Политик хочет посмотреть, «как это». Трамп раскритиковал своего оппонента от демократов, вице-президента Камалу Харрис, которая заявила, что в молодости работала в сети быстрого питания. Экс-президент считает, что это лож.
Ранее Трамп заявил, что Харрис не сможет предотвратить Третью мировую войну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru