Трамп собрался работать в McDonald's «на жарке картошки»

Кандидат на пост американского президента от республиканцев Дональд Трамп на митинге сторонников в городе Индиана заявил, что хочет переквалифицироваться в работника ресторана быстрого питания McDonald's.

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На следующей неделе он намерен поработать там «на жарке картошки полчаса». Политик хочет посмотреть, «как это». Трамп раскритиковал своего оппонента от демократов, вице-президента Камалу Харрис, которая заявила, что в молодости работала в сети быстрого питания. Экс-президент считает, что это лож.

Ранее Трамп заявил, что Харрис не сможет предотвратить Третью мировую войну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:РесторанВыборы Президента СШАДональд Трамп

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