Трамп сделал первую публикацию в своей новой соцсети

Бывший президент США Дональд Трамп сделал первую публикацию в своей новой социальной сети, которая называется Truth Social. Соответствующую фотографию в своем аккаунте в Twitter выложил сын политика Дональд Трамп-младший, подписав ее «Время для правды».

Издание New York Post сообщило, что официальный запуск соцсети Трампа состоится 21 февраля.

«Приготовьтесь! Ваш любимый президент скоро встретится с вами», - написал в своем сообщении экс-президент США.

После захвата Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года большинство социальных сетей заблокировало аккаунты Дональда Трампа. В связи с этим в октябре 2021 года он объявил о создании собственной социальной сети Truth Social («Соцсеть правды»).

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:ИнтернетСШАСоциальная СетьТрамп
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