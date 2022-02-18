Трамп сделал первую публикацию в своей новой соцсети
Бывший президент США Дональд Трамп сделал первую публикацию в своей новой социальной сети, которая называется Truth Social. Соответствующую фотографию в своем аккаунте в Twitter выложил сын политика Дональд Трамп-младший, подписав ее «Время для правды».
Издание New York Post сообщило, что официальный запуск соцсети Трампа состоится 21 февраля.
Time for some Truth!!! pic.twitter.com/jvyteDb5gW— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 15, 2022
«Приготовьтесь! Ваш любимый президент скоро встретится с вами», - написал в своем сообщении экс-президент США.
После захвата Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года большинство социальных сетей заблокировало аккаунты Дональда Трампа. В связи с этим в октябре 2021 года он объявил о создании собственной социальной сети Truth Social («Соцсеть правды»).
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