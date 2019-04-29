Трамп сделал более 10 тысяч ложных заявлений на посту президента

Дональд Трамп сделал более 10 тысяч ложных заявлений на посту главы государства с начала 2017 года. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. По данным издания, Трамп с самого начала, заняв должность президента США, делал около пяти ложных заявлений в день. При этом за последние несколько месяцев эта цифра увеличилась до 23.

Глава Белого дом, уточняет «Свободная пресса», все чаще стал выступать с утверждениями, не соответствующими действительности, на митингах или на встречах с представителями СМИ.

10-тысячную отметку количество ложных заявлений превысило 26 апреля, во время одного из митингов в штате Висконсин, сообщает Утро.ру.