Трамп сделал более 10 тысяч ложных заявлений на посту президента
Дональд Трамп сделал более 10 тысяч ложных заявлений на посту главы государства с начала 2017 года. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. По данным издания, Трамп с самого начала, заняв должность президента США, делал около пяти ложных заявлений в день. При этом за последние несколько месяцев эта цифра увеличилась до 23.
Глава Белого дом, уточняет «Свободная пресса», все чаще стал выступать с утверждениями, не соответствующими действительности, на митингах или на встречах с представителями СМИ.
10-тысячную отметку количество ложных заявлений превысило 26 апреля, во время одного из митингов в штате Висконсин, сообщает Утро.ру.
Журналисты делают акцент на том, что Дональд Трамп, активно выступающий против «фейковых новостей», сам склонен к ложным заявлениям.
Но причина частых ложных сообщений главы Белого дома не только в том, что политик, представляющий мировую сверхдержаву. Прежде всего, чаще лгать Трамп стал, гораздо более часто выступая на публике.
А учитывая, что в 2020-м году начнется новая предвыборная президентская кампания, вероятность частоты ложных заявлений только увеличится.
Ранее поэт и эссеист Дмитрий Воденников в эфире НСН назвал Трампа хорошим троллем. Именно так он прокомментировал попытку американского лидера намеренно опоздать на встречу с Владимиром Путиным.
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