Трамп рассказал о значимой роли собаки в ликвидации главаря ИГ

Американский президент Дональд Трамп опубликовал в своем микроблоге в Twitter фотографию собаки, которая, по его словам, сыграла значимую роль в ликвидации главаря ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

«Мы рассекретили фотографию замечательной собаки (имя не рассекречено), которая проделала такую большую работу по захвату и убийству лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади!», - написал в публикации Трамп.