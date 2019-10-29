Трамп рассказал о значимой роли собаки в ликвидации главаря ИГ
Американский президент Дональд Трамп опубликовал в своем микроблоге в Twitter фотографию собаки, которая, по его словам, сыграла значимую роль в ликвидации главаря ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
«Мы рассекретили фотографию замечательной собаки (имя не рассекречено), которая проделала такую большую работу по захвату и убийству лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади!», - написал в публикации Трамп.
По информации Интерфакс, порода собаки - бельгийская овчарка. Агентство отмечает, что она была ранена в ходе операции по ликвидации террориста.
О ликвидации аль-Багдади стало известно 27 октября. Советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Россия не является союзником России в борьбе с террористами ИГ. По его словам, "в ночь ликвидации главы ИГ интересы США и РФ пересеклись".
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене