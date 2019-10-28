В США заявили, что Россия не является их союзником в борьбе с ИГ

Советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Россия не является союзником России в борьбе с террористами ИГ (запрещена в РФ). Соответствующее заявление он сделал в эфире NBC News, передает Североамериканское бюро НСН.

Ведущий телеканала задал вопрос О’Брайену является ли РФ союзником США в борьбе с ИГ, отметив, в частности, что Россия стали первой страной, которую поблагодарил президент Дональд Трамп после уничтожения главаря террористов 27 октября.

«Иногда наши интересы пересекаются и тогда нет причин, чтобы мы не работали вместе, но Россия не является союзником США», - заявил он.