Трамп обругал российский воздух
Американский президент Дональд Трамп заявил о непричастности США к загрязнению планеты и возложил ответственность за это на Россию. Подробнее в материале НСН.
Во время своего визита в Великобританию президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал самые неблагополучные с экологической точки зрения страны мира. В интервью телеканалу ITV Трамп посчитал таковыми Россию, Индию и КНР, передает НСН.
«Китай, Индия, Россия, многие другие страны, у них не очень хороший воздух, не очень хорошая вода и понимание загрязнения и чистоты», — цитирует американского лидера спецкор НСН.
При этом Дональд Трамп добавил, что в Соединенных Штатах — «один из чистейших климатов» на планете.
Вопрос о загрязнении климата Трамп обсудил в ходе встречи с британским принцем Чарльзом. По словам американского президента, вместо запланированных 15 минут они беседовали полтора часа, и в основном говорил принц Чарльз, который оказался очень заинтересованным в вопросе изменения климата, отмечает NDTV.
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