Трамп обругал российский воздух

Во время своего визита в Великобританию президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал самые неблагополучные с экологической точки зрения страны мира. В интервью телеканалу ITV Трамп посчитал таковыми Россию, Индию и КНР, передает НСН.

«Китай, Индия, Россия, многие другие страны, у них не очень хороший воздух, не очень хорошая вода и понимание загрязнения и чистоты», — цитирует американского лидера спецкор НСН.

При этом Дональд Трамп добавил, что в Соединенных Штатах — «один из чистейших климатов» на планете.

Вопрос о загрязнении климата Трамп обсудил в ходе встречи с британским принцем Чарльзом. По словам американского президента, вместо запланированных 15 минут они беседовали полтора часа, и в основном говорил принц Чарльз, который оказался очень заинтересованным в вопросе изменения климата, отмечает NDTV.

