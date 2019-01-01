Трамп провел первые телефонные переговоры с Зеленским

Президент США Дональд Трамп и глава Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщает «Интерфакс».

Лидеры обсудили укрепление отношений между США и Украиной, включая энергетическое и экономическое сотрудничество.

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