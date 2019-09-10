Трамп прокомментировал информацию об эвакуации топового американского шпиона из России

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что ему ничего неизвестно о вывозе американскими спецслужбами из России в 2017 году «высокопоставленного осведомителя».

Как сообщает RT со ссылкой на CNN, «осведомитель» должен был покинуть Россию из-за угрозы его разоблачения в связи с «небрежным отношением Трампа к секретной информации». Американский телеканал также утверждает, что Трамп в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским экс-послом в США Сергеем Кисляком якобы «обсудил совершенно секретные разведданные» о деятельности ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).

Трамп сослался при этом на ЦРУ, «которое обладает всей полнотой информации», сообщает Ura.ru. Между тем, в разведслужбе не отрицают сам факт вывода своего секретного агента, однако там назвали спекуляцией заявления о том, что операция по эвакуации была проведена из-за болтливости Трампа, пишет «Газета.ру».

