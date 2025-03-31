Трамп заявил, что сделка по продаже TikTok будет заключена до 5 апреля
Президент США Дональд Трамп 30 марта заявил, что сделка с китайской компанией ByteDance, владеющей TikTok, о продаже американского сегмента соцсети будет заключена до 5 апреля. Его слова приводит Reuters.
Глава США отметил, что покупателей много, а интерес к Tiktok «огромный». Также президент отметил, что хотел бы, чтобы «Tiktok выжил».
Так, по словам американского лидера, сделка по продаже соцсети будет заключена уже до конца недели.
Ранее, в апреле 2024 года экс-президент США Джо Байден подписал закон о блокировке TikTok в случае, если владеющая соцсетью китайская компания ByteDance не продаст бизнес на территории страны до 19 января 2025 года.
Ранее американский миллиардер, глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск заявил, что не собирается приобретать соцсеть TikTok, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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