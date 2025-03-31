Трамп заявил, что сделка по продаже TikTok будет заключена до 5 апреля

Президент США Дональд Трамп 30 марта заявил, что сделка с китайской компанией ByteDance, владеющей TikTok, о продаже американского сегмента соцсети будет заключена до 5 апреля. Его слова приводит Reuters.

Глава США отметил, что покупателей много, а интерес к Tiktok «огромный». Также президент отметил, что хотел бы, чтобы «Tiktok выжил».