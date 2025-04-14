Трамп призвал лишить лицензии CBS за сюжеты об Украине и Гренландии

Президент США Дональд Трамп призвал лишить лицензии на вещание телекомпанию CBS и программу 60 Minutes из-за сюжетов об Украине и Гренландии с клеветнической информацией о политике. Об этом глава государства написал в соцсети Truth Social.

Ранее в эфир канала вышли интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, раскритиковавшим подход Вашингтона к украинскому конфликту, и сюжет из Гренландии, где местные жители выступили против присоединения к Соединенным Штатам.

«Для меня большая честь подать в суд на 60 Minutes, CBS Fake News и [холдинг] Paramount за их до неузнаваемости ложные репортажи. Они не новостное шоу, а бесчестные политтехнологи, маскирующиеся под новости, и должны понести ответственность», - подчеркнул Трамп.

По словам политика, в 60 Minutes регулярно упоминают его имя «в уничижительном и порочащем ключе». Трамп выразил надежду, что американская комиссия по связи наложит максимальные штрафы на телеканал и подвергнет его «существенным наказаниям».

В ноябре прошлого года президент США подал в суд на CBS из-за отредактированного интервью с его соперницей в президентской гонке, экс-вице-президентом Камалой Харрис, напоминает РЕН ТВ.

