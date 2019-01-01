Трамп пригрозил Ирану

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Ранее Трамп заявил, что корабль Военно-морских сил США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива. Информация об инцидента иранской стороной опровергнута.

Иран заплатит чрезвычайно высокую цену, если решится совершить «какую-либо глупость» в отношении США, цитирует президента Дональда Трампа RT .

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