В мире

Трамп пригрозил Ирану

19 июля21:52

Иран заплатит чрезвычайно высокую цену, если решится совершить «какую-либо глупость» в отношении США, цитирует президента Дональда Трампа RT.

Ранее Трамп заявил, что корабль Военно-морских сил США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива. Информация об инцидента иранской стороной опровергнута.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: фото Shutterstock
ТЕГИ:Иран