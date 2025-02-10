Трамп поручил прекратить выпуск монет в один цент

Выпуск одноцентовых монет (пенни) в США прекратят из-за высокой стоимости их производства. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Глава государства дал соответствующее поручение министру финансов Скотту Бессенту.

«Слишком долго Соединенные Штаты чеканили пенни, которые в буквальном смысле обходились нам дороже 2 центов. Это так расточительно!» — подчеркнул Трамп.

Президент призвал вырезать эти траты из американского бюджета, «пусть даже по одному пенни за раз».

Ранее Дональд Трамп поручил своему советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу запланировать переговоры по урегулированию на Украине, пишет Ura.ru.

