Трамп пообещал одержать победу в восьми штатах

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что одержит победу в восьми штатах, где по официальным данным он уже потерпел поражение. Об этом пишет «Телеканал 360».

В ходе выступления перед своими сторонниками в Джорджии действующий лидер США заявил, что намеревается добиться пересмотра результатов голосования не только в этом штате, но и еще в семи оставшихся, которые оказались решающими для победы его оппонента из Демократической партии США Джо Байдена.

Ранее Байден высмеял Трампа заявив, что вместо борьбы с пандемией он «ноет и жалуется» из-за результатов выборов.

По официальным данным, за Байдена проголосовали 306 выборщиков, за Трампа – 232. Действующий лидер США отказывается признавать результаты, он подавал иски на избирательные органы в нескольких штатах, но Верховный суд не признал фальсификации, о которых заявлял предвыборный штаб Трампа. Официальное оглашение итогов выборов произойдет 6 января, когда голоса выборщиков будут утверждены обеими палатами Конгресса США.

Ранее издание RT со ссылкой на данные консалтинговой компании Eurasia Group сообщило, что одним из основных глобальных рисков 2021 года станет политическая ситуация в США после прихода к власти Байдена, так как избранному лидеру придется управлять страной под сильным давлением оппозиции.



