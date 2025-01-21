Трамп подписал указ о признании в США только двух полов

В указе говорится, что понятие «пол» не является синонимом концепции «гендерной идентичности». Также уточняется, что совершеннолетние и несовершеннолетние лица мужского пола обозначаются словами «мужчина» и «мальчик», а женского - «женщина» и «девочка».

Кроме того, в документе предписывается использовать личные пространства для женщин или для мужчин только лицами соответствующего пола на основе биологической характеристики.

Также Трамп предписал всем федеральным ведомствам удалить всю информацию, относящуюся к гендерной идеологии. Госфинасирование для продвижения таких идей, а также операции по смене пола на государственные средства запрещены.

Ранее Трамп подписал указ о выходе США из Парижского соглашения по климату, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».