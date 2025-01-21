Трамп подписал указ о признании в США только двух полов
Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в стране признаются только два неизменных пола - мужской и женский. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.
В указе говорится, что понятие «пол» не является синонимом концепции «гендерной идентичности». Также уточняется, что совершеннолетние и несовершеннолетние лица мужского пола обозначаются словами «мужчина» и «мальчик», а женского - «женщина» и «девочка».
Кроме того, в документе предписывается использовать личные пространства для женщин или для мужчин только лицами соответствующего пола на основе биологической характеристики.
Также Трамп предписал всем федеральным ведомствам удалить всю информацию, относящуюся к гендерной идеологии. Госфинасирование для продвижения таких идей, а также операции по смене пола на государственные средства запрещены.
Ранее Трамп подписал указ о выходе США из Парижского соглашения по климату, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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