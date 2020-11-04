Трамп перехватил лидерство в ключевом штате

В одном из ключевых штатов Айове действующий американский президент Дональда Трамп перехватил лидерствов по итогам подсчета 81% голосов.

Правда, отрыв Трампа пока совсем скромный. Его соперник Джо Байден набирает 47,6%, а лидер республиканцев – 50,7%.

Айова дает шесть голосов выборщиков. На прошлых выборах в этом штате также одержал победу Трамп.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденДональд Трамп
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры