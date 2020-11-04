Трамп перехватил лидерство в ключевом штате
4 ноября 202007:42
Святослав Павлов
В одном из ключевых штатов Айове действующий американский президент Дональда Трамп перехватил лидерствов по итогам подсчета 81% голосов.
Правда, отрыв Трампа пока совсем скромный. Его соперник Джо Байден набирает 47,6%, а лидер республиканцев – 50,7%.
Айова дает шесть голосов выборщиков. На прошлых выборах в этом штате также одержал победу Трамп.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru