Трамп перехватил лидерство в ключевом штате

В одном из ключевых штатов Айове действующий американский президент Дональда Трамп перехватил лидерствов по итогам подсчета 81% голосов.



Правда, отрыв Трампа пока совсем скромный. Его соперник Джо Байден набирает 47,6%, а лидер республиканцев – 50,7%.



Айова дает шесть голосов выборщиков. На прошлых выборах в этом штате также одержал победу Трамп.





