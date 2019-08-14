Трамп оценил свои убытки из-за отказа от карьеры бизнесмена
14 августа22:41
Президент США Дональд Трамп назвал сумму, которую он потерял как бизнесмен, сделав выбор в пользу карьеры политика. По его подсчетам, он лишился от 3 до 5 млрд долларов, передает ТАСС.
По словам Трампа, быть президентом дорого, поскольку он тратит большие деньги на адвокатов, оспаривая иски в суде от своих оппонентов. При этом Трамп заявил, что это его не беспокоит и он намерен переизбраться на второй срок.
По данным ТАСС, в рейтинге журнала Forbes суммарная стоимость активов Трампа сегодня оценивается в $3,1 млрд.
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ФОТО: flickr.com // Главный Редактор
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