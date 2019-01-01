Трамп отправит на Ближний Восток ещё 1,5 тыс. военных США

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил намерение отправить до полутора тысяч военнослужащих на Ближний Восток в связи с обострением отношений с Ираном. Как передает RT, о таком решении Белый дом уведомил Конгресс США

Соответствующие подразделения будут развёрнуты на Ближнем Востоке в ближайшие недели. Утверждается, что они будут выполнять оборонительные задачи – защищать уже дислоцированных в регионе американских военных и обеспечивать безопасность их передвижения.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что Пентагон не исключает направления дополнительных войск на Ближний Восток.

