Трамп опроверг слова о неуважении к нему со стороны Путина

Американский лидер Дональд Трамп опроверг слова журналиста Washington Post о том, что президент России Владимир Путин якобы авиаударами по Украине выразил неуважение в адрес главы Белого дома.

Репортёр спросил, не являются ли российские авиаудары демонстрацией неуважения в адрес Трампа со стороны главы РФ. Трампа возмутился и уточнил, в каком издании работает журналист. По словам американского лидера, они «значительно утратили доверие».

Также, по словам Трампа, Киев не показал желания заключить мир для возобновления помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:УкраинаРоссияВладимир ПутинСШАДональд Трамп

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