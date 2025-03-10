Трамп опроверг слова о неуважении к нему со стороны Путина
Американский лидер Дональд Трамп опроверг слова журналиста Washington Post о том, что президент России Владимир Путин якобы авиаударами по Украине выразил неуважение в адрес главы Белого дома.
Репортёр спросил, не являются ли российские авиаудары демонстрацией неуважения в адрес Трампа со стороны главы РФ. Трампа возмутился и уточнил, в каком издании работает журналист. По словам американского лидера, они «значительно утратили доверие».
Также, по словам Трампа, Киев не показал желания заключить мир для возобновления помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru