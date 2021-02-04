Трамп объявил об уходе из Гильдии киноактеров

Экс-президент США Дональд Трамп вышел из состава Гильдии киноактеров США. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Ранее члены Гильдии публично осудили 45-го президента Соединенных Штатов, обвинив его в нарушении правил Гильдии 6 января, когда его сторонники провели штурм Белого дома. Телеканал отметил, что в письме, которое уведомляло о выходе Трампа из организации, президент упрекнул бывших союзников в том, что они "ничего не сделали для меня".

Гильдия киноактеров США, созданная в 1933 году, представляет собой профсоюз, защищающий интересы артистов кино и телевидения. Трамп был членом Гильдии с 1989 года.

Дональд Трамп запомнился зрителям эпизодической ролью в фильме "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке", где он сыграл прохожего, показывающего дорогу главному герою Кевину. Съемки сцены проходили в отеле Plaza, владельцем которого тогда был сам Трамп.

