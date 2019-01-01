Трамп объявил о втором сроке 18 июня

Дональд Трамп сообщил в Twitter, что объявит о выдвижении на второй президентский срок 18 июня в Орландо, сообщает ТАСС.

Президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября 2020 года. В них может быть избран 46-й Президент США (в случае, если Дональд Трамп не будет избран на второй срок).

