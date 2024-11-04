«У нас была самая безопасная граница за всю историю страны в день, когда я ушел. Я не должен был уходить», — заявил политик.

Страны Европейского союза готовятся к изменению военной поддержки Украины со стороны США в случае победы на президентских выборах Трампа. Они постарались продвинуть пакеты помощи Киеву до ноябрьских выборов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

