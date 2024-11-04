Трамп назвал ошибкой уход из Белого дома в 2020 году
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил перед сторонниками в штате Пенсильвания, что считает своей ошибкой уход из американской администрации после того, как он потерпел поражение на выборах 2020 года, которое так и не признает.
«У нас была самая безопасная граница за всю историю страны в день, когда я ушел. Я не должен был уходить», — заявил политик.
Страны Европейского союза готовятся к изменению военной поддержки Украины со стороны США в случае победы на президентских выборах Трампа. Они постарались продвинуть пакеты помощи Киеву до ноябрьских выборов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru