Трамп назвал ошибкой уход из Белого дома в 2020 году

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил перед сторонниками в штате Пенсильвания, что считает своей ошибкой уход из американской администрации после того, как он потерпел поражение на выборах 2020 года, которое так и не признает.

«Подуставший»: Медведев считает, что Трамп не остановит конфликт на Украине

«У нас была самая безопасная граница за всю историю страны в день, когда я ушел. Я не должен был уходить», — заявил политик.

Страны Европейского союза готовятся к изменению военной поддержки Украины со стороны США в случае победы на президентских выборах Трампа. Они постарались продвинуть пакеты помощи Киеву до ноябрьских выборов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры