Трамп назвал Джонсона «британским Трампом»
23 июля22:00
Дональд Трамп на консервативной конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне оценил назначение Бориса Джонсона на пост лидера Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны, сообщает RT.
Президент США охарактеризовал нового британского лидера как хорошего, жесткого и умного человека.
«Его называют «британский Трамп», и люди говорят, это хорошо», отметил Трамп.
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