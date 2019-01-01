Трамп назвал Джонсона «британским Трампом»

Дональд Трамп на консервативной конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне оценил назначение Бориса Джонсона на пост лидера Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны, сообщает RT.

Президент США охарактеризовал нового британского лидера как хорошего, жесткого и умного человека.

«Его называют «британский Трамп», и люди говорят, это хорошо», отметил Трамп.

