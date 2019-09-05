Трамп направил средства программы по сдерживанию РФ на стройку стены с Мексикой
Американский лидер Дональд Трамп перераспределил бюджет, направив 771 млн долларов из программы по сдерживанию российской агрессии на строительство мексиканской стены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на конгрессмена Чака Шумер.
Шумер выступил с критикой такого решения Трампа, отметив, что средства из "Европейской инициативы сдерживания" были запрошены военным командованием США для реагирования на российскую агрессию в Европе. По словам конгрессмена, это решение ослабляет национальную безопасность страны и ее европейских союзников.
Ранее эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в эфире НСН заявил, что Трамп будет биться за стену на границе с Мексикой до последнего.
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