Трамп направил средства программы по сдерживанию РФ на стройку стены с Мексикой

5 сентября23:43

Американский лидер Дональд Трамп перераспределил бюджет, направив 771 млн долларов из программы по сдерживанию российской агрессии на строительство мексиканской стены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на конгрессмена Чака Шумер.

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Шумер выступил с критикой такого решения Трампа, отметив, что средства из "Европейской инициативы сдерживания" были запрошены военным командованием США для реагирования на российскую агрессию в Европе. По словам конгрессмена, это решение ослабляет национальную безопасность страны и ее европейских союзников.

Ранее эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в эфире НСН заявил, что Трамп будет биться за стену на границе с Мексикой до последнего.


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