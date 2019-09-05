Трамп направил средства программы по сдерживанию РФ на стройку стены с Мексикой

Шумер выступил с критикой такого решения Трампа, отметив, что средства из "Европейской инициативы сдерживания" были запрошены военным командованием США для реагирования на российскую агрессию в Европе. По словам конгрессмена, это решение ослабляет национальную безопасность страны и ее европейских союзников.

Ранее эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в эфире НСН заявил, что Трамп будет биться за стену на границе с Мексикой до последнего.



