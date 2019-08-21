Трамп намерен отменить предоставление гражданства США по рождению
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает вопрос об отмене автоматического предоставления американского гражданства всем родившимся на территории Штатов. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечает агентство, Трамп пояснил, что имеет в виду именно те случаи, когда иностранные граждане прилетают в США с целью получения американского гражданства для ребенка.
Отметим, что американский лидер выступает за ужесточение миграционной политики. В частности, в начале августа Трамп представил законопроект, предполагающий отмену лотереи для получения «грин-карты».
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