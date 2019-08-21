Трамп намерен отменить предоставление гражданства США по рождению

Как отмечает агентство, Трамп пояснил, что имеет в виду именно те случаи, когда иностранные граждане прилетают в США с целью получения американского гражданства для ребенка.

Отметим, что американский лидер выступает за ужесточение миграционной политики. В частности, в начале августа Трамп представил законопроект, предполагающий отмену лотереи для получения «грин-карты».

