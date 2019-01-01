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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Дональд Трамп «достаточно эмоционально» отреагировал на приглашение Владимира Путина посетить в 2020 году парад в честь 75-летия Победы, передает RT.
В ближайшие дни официальное приглашение будет направлено.
Трамп может приехать на Парад Победы в 2020 году
28 июня22:30
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Дональд Трамп «достаточно эмоционально» отреагировал на приглашение Владимира Путина посетить в 2020 году парад в честь 75-летия Победы, передает RT.
Американский лидер сказал, что важно «ещё раз показать всем исторические союзнические отношения».
В ближайшие дни официальное приглашение будет направлено.
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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
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