Трамп может приехать на Парад Победы в 2020 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Дональд Трамп «достаточно эмоционально» отреагировал на приглашение Владимира Путина посетить в 2020 году парад в честь 75-летия Победы, передает RT.



Американский лидер сказал, что важно «ещё раз показать всем исторические союзнические отношения».

В ближайшие дни официальное приглашение будет направлено.

