Трамп: Миллионы долларов уходят на выплаты людям возрастом за 200 лет

Американский лидер Дональд Трамп заявил на конференции консерваторов, что миллионы долларов налогоплательщиков США уходят на выплаты людям, чей возраст, согласно государственным реестрам, превышает 200 лет.

По его словам, в записях значится, что якобы существует человек, которому 360 лет. «Наша страна существует всего 250 лет, а он оказался старше Америки», – указал глава государства.

Трамп отметил, что «тотальное мошенничество» процветало при предыдущей администрации.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:Дональд ТрампВашингтон

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