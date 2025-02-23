Трамп: Миллионы долларов уходят на выплаты людям возрастом за 200 лет
23 февраля 202502:31
Американский лидер Дональд Трамп заявил на конференции консерваторов, что миллионы долларов налогоплательщиков США уходят на выплаты людям, чей возраст, согласно государственным реестрам, превышает 200 лет.
По его словам, в записях значится, что якобы существует человек, которому 360 лет. «Наша страна существует всего 250 лет, а он оказался старше Америки», – указал глава государства.
Трамп отметил, что «тотальное мошенничество» процветало при предыдущей администрации.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru