Трамп анонсировал запуск собственной социальной сети

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил о создании медиагруппы Trump Media & Technology Group (TMTG) и начале разработки новой социальной сети TRUTH social. Об этом сообщает пресс-служба TMTG.

«Миссия TMGT — создать соперника либеральному медиаконсорциуму и дать отпор технологическим компаниям Кремниевой долины, которые использовали свою монопольную власть для того, чтобы заставить замолчать оппозиционные голоса Америки», — цитирует сообщение «Свободная пресса».

Приложение будущей соцсети уже доступно для предзаказа в App Store. Бета-тестирование TRUTH social начнется в ноябре, запуск соцсети запланирован на первый квартал следующего года.

В мае Трамп запустил собственный сайт donaldjtrump.com для общения со своими сторонниками. До этого, в январе 2020 года, аккаунты экс-президента в соцсетях были заблокированы из-за якобы призывов Трампа к беспорядкам в Вашингтоне на фоне утверждения итогов президентских выборов.

