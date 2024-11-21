Трамп анонсировал продажу серии эксклюзивных гитар
Избранный президент США Дональд Трамп анонсировал продажу гитар с лозунгом своей кампании «Сделаем Америку вновь великой». Об этом политик написал в социальной сети Truth Social.
«Ограниченная серия гитар "45". Всего 1,3 тысячи акустических и электрогитар, некоторые подписаны мной лично», — подчеркнул Трамп.
Гитары украшены фразой из предвыборной кампании республиканца, выгравированной на грифе перламутровой краской, и цифрой 45, отсылающей к предыдущему сроку пребывания Трампа на посту 45-го лидера США.
По данным сайта Trump Guitars, в продажу поступят 1 275 эксклюзивных музыкальных инструментов. Трамп лично подпишет всего 275 гитар, 125 из них уже доступны покупателям. Стоимость инструмента — $1-1,5 тысячи в зависимости от модели. Гитара с автографом избранного президента обойдется в $10-10,5 тысячи.
Ранее Дональд Трамп пошутил, что примет участие в выборах в 2028 году на третий президентский срок, несмотря на конституционные ограничения, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru