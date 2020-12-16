Трактористы в Кишиневе устроили стычку с полицией

Молдавские фермеры устроили акцию протеста возле парламента в Кишиневе, где сегодня соберутся депутаты на очередное заседание.

Сельхозработники приехали на тракторах. Из-за этого произошла стычка с полицией, сообщает РИА Новости.

Фермеры в Молдавии протестуют уже десять дней, а 9 декабря они получили разрешение на въезд в столицу и разместили около 200 тракторов на площади перед зданием правительства.

Они требуют увеличить размер компенсации за погибший из-за засухи урожай. Правительство Молдавии еще в августе выделило порядка 18 миллионов долларов в качестве помощи для аграриев.

Здание парламента сейчас окружено полицией, движение в центре молдавской столицы перекрыто. Трактористы сигналят в попытке привлечь к проблеме внимание депутатов и членой правительства.

Между тем, действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что оппозиция использует протесты фермеров для давления на правительство.

