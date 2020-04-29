Традиция, а не национализм. Почему в Таджикистане отказались от русских фамилий и отчеств
Замдиректора Института стран СНГ в эфире НСН объяснил, почему это решение не является проявлением таджикского национализма.
В Таджикистане запретили использовать славянские суффиксы «-ов», «-ев» в фамилиях и «-ович», «-овна» - в отчествах. Исключение будет сделано только для проживающих на территории республики национальных меньшинств, которые могут выбирать, какие суффиксы использовать к фамилии и отчеству при регистрации своих новорождённых детей.
Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН объяснил, почему это решение не является проявлением таджикского национализма.
«Мы привыкли, да и в Таджикистане привыкли, что человек именуется в российской традиции – имя, отчество и фамилия на «-ов». Но процесс отказа от нее начался давно, тот же Рахмонов, их президент, стал Рахмоном. И остальные тоже стали именоваться в рамках таджикской-персидской традиции, в которой принято обходиться без отчества и окончания фамилии. Тысячелетняя традиция, между прочим. Они имеют на это право, не вижу тут выпада против России», - сказал эксперт.
Он отметил, что националистические проявления скорее характерны для прибалтийских республик.
«Когда они гражданам свой страны, таджикам по национальности, возвращают традиционное написания имени и фамилии – это национализмом не является. А вот если в той же самой Литве гражданам Литвы - русским или полякам – добавляют в конце «-с», то есть заставляют превращать фамилии в литовские, это уже национализм. Если граждан Таджикистана, русских, начнут лишать отчества или окончания фамилии на «-ов» или на «-ин», это уже будет нелояльным жестом по отношению к России. В этом принципиальное отличие», - подчеркнул Жарихин.
Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмонов сменил фамилию на Рахмон в 2007 году.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
99 399+5 841 / сут.
Умерли
972+105 / сут.
Выздоровели
10 286+1 830 / сут.
- За поездку по Москве без пропуска рублем накажут владельцев авто
- Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева
- Путин запретил дефицит бензина в России
- В России полиция за раз изъяла 1,5 тысячи «серых» аппаратов ИВЛ
- СМИ: Пентагон урежет расходы на «сдерживание» России ради стены с Мексикой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru