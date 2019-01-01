Тони Роббинса обвинили в харрасменте

Знаменитый американский бизнес-тренер Тони Роббинс оказался в центре скандала о сексуальных домогательствах.

Сообщается, что «эксперт по саморазвитию» жестко критиковал жертв насилия и использовал в отношении своих последователей крайне спорные техники. Кроме того, экс-сотрудницы и поклонницы обвинили его в неподобающем поведении и домогательствах, передает «Интерфакс».

Известно о нескольких эпизодах порочащего поведения Роббинса. Инциденты произошли в 1990-х и начале 2000-х годов, когда к тренеру начала приходить популярность.

О реакции Тони Роббинса на разоблачительные материалы пока не сообщается.

Напомним, билеты на московский тренинг американского гуру стоили от 20 тысяч рублей до полумиллиона.

59-летний Энтони Роббинс (урождённый Энтони Джей Махаворик) — американский писатель, предприниматель, оратор, автор бестселлеров по лайф-коучингу.