Тони Роббинса обвинили в харрасменте
Знаменитый американский бизнес-тренер Тони Роббинс оказался в центре скандала о сексуальных домогательствах.
Сообщается, что «эксперт по саморазвитию» жестко критиковал жертв насилия и использовал в отношении своих последователей крайне спорные техники. Кроме того, экс-сотрудницы и поклонницы обвинили его в неподобающем поведении и домогательствах, передает «Интерфакс».
Известно о нескольких эпизодах порочащего поведения Роббинса. Инциденты произошли в 1990-х и начале 2000-х годов, когда к тренеру начала приходить популярность.
О реакции Тони Роббинса на разоблачительные материалы пока не сообщается.
Напомним, билеты на московский тренинг американского гуру стоили от 20 тысяч рублей до полумиллиона.
59-летний Энтони Роббинс (урождённый Энтони Джей Махаворик) — американский писатель, предприниматель, оратор, автор бестселлеров по лайф-коучингу.
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